İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli ile Inter karşı karşıya geldi.
Diego Armanda Maradona Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 3-0'lık skorla Milano temsilcisi oldu.
Lacivert-siyahlıların galibiyet gollerini 44. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 62. dakikada Nicolo Barella ve 85. dakikada Marcus Thuram kaydetti.
Bu sonuçla yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran ve puanını 35 yapan Inter, 14. haftayı lider tamamladı.
Ev sahibi Napoli ise 24 puanda kaldı.
Ligin 15. haftasında Napoli deplasmanda Juventus'a konuk olacakken, Inter sahasında Udinese'yi konuk edecek.