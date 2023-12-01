Burnley - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley sahasında Sheffield United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Burnley - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Burnley - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BURNLEY - SHEFFIELD UNITEDMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Burnley - Sheffield United maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.