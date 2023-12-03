İtalya Serie A | Sassuolo - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sassuolo ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2023- 10:32