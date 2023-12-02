İtalya Serie A CANLI | Udinese - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A CANLI | Udinese - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.12.2023- 17:02