Suudi Arabistan Ligi'nin 15. hafta maçında Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ı 3-0 mağlup etti. Böylelikle Jorge Jesus'un muhteşem performansı bu karşılaşmada da devam etmiş oldu. Öte yandan maçın son düdüğü sonrası dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu sinirlendiren flaş bir olay yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 15'inci haftasında Al Nassr ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Al Hilal'de teknik direktör Jorge Jesus'un muhteşem performansı bu müsabakada da sürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısı ve maçın son düdüğü sonrası Cristiano Ronaldo'yu sinirlendiren tezahüratlar yapıldı. Portekizli futbolcunun tepkisi kameralara yansıdı.

Kritik maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi. İkinci yarıda açılan Al Hilal'de ilk golü 64'te Sergej Milinkovic Savic kaydetti. Mücadelenin 90'ıncı dakikasında takımını rahatlatan Aleksandar Mitrovic, 90+2'nci dakikada maçın skorunu belirledi. Al Hilal'in son golü sonrası Al Bulayhi rakibiyle girdiği diyalog sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.

JESUS FIRTINASI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus'un öğrencileri bu sonuçla puanını 41'e yükseltti. Jorge Jesus'un namağlup serisi devam ederken bu süreçte sadece 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Al Hilal, 46 kez gol atma başarısı gösterdiği sezonda şu ana kadar kalesinde 8 gol gördü.

RONALDO'YA 'MESSI' TEZAHÜRATI

Milliyet'te yer alan habere göre, Al Hilal taraftarları, maçın ilk yarısı ve son düdüğü sonrası Cristiano Ronaldo'yu sinirlendiren tezahüratlarda bulundu. Tribünlerde uzun süre Messi sesleri yükseldi. Portekizli futbolcu da taraftarlara beden diliyle karşılık verdi.