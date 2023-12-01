Suudi Arabsitan Pro Lig'inn 15. haftasında Al Hilal ile Al Nassr kozlarını paylaştı.
Mücadele Al Hilal'in 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçta gol perdesini 64. dakikada Sergej Milinkovic - Savic açtı.
Maçın uzatma dakikalarında ise Sırp forvet Alexander Mitrovic sahneye çıktı.
90. ve 90+2. dakikalarda sahneye çıkan yıldız golcü attığı 2 golle skoru 3-0 yaparak takımına 3 paunı getirdi.
Ev sahibi ekipte 90+4. dakikada Bulayhi direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Al Hilal bu galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü.
Ronaldo'lu Al Nassr ise Al Hilal'in 7 puan gerisine düştü.