Manchester United'da sezon başından beri yediği gollerle eleştirilen Andre Onana, son olarak Galatasaray maçındaki hatalarıyla da dikkat çekmişti.
Onana eldivenleri Altay Bayındır'a vermek istemiyor! FIFA konuya el atabilir
Sezon başında 50.2 milyon Euro'ya transfer edilen Andre Onana, Manchester United'da beklenen performansı gösteremedi. Kamerunlu file bekçisi, milli oyuncumuz Altay Bayındır'a eldivenleri kaptırmak istemiyor. FIFA ise konuya müdahale edebilir. İşte sebebi...
Andre Onana'nın 13 Ocak-11 Şubat tarihlerinde oynanacak Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı'na davet edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'nda iyi bir performans sergilemesi halinde Onana, Manchester United ile Premier Lig ve FA Cup'ta toplam 6 maç kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.