Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'ye para cezası verdi.

PFDK'NIN DİĞER KARARLARI

Beşiktaş - Saha olayları nedeniyle 112 bin TL, aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez kötü tezahürat gerçekleşmesi nedeniyle 200 bin TL, misafir takım tribünündeki taraftarlara bir maç misafir tribünde maç izleme yasağı

Galatasaray - Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400 bin TL

Fenerbahçe - Saha olayları nedeniyle 112 bin TL, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400 bin TL

Karagümrük Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar, misafir takım tribünündeki taraftarlara bir maç misafir tribünde maç izleme yasağı, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400 bin TL

Samsunspor - Taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası

Dursun Özbek - Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39 bin TL para cezası

Süleyman Hurma - Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan açıklamalarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası

Ahmet Ketenci - Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin TL para cezası

Atılay Canel - Müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajdaki beyanlarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin TL para cezası