İngiltere 3. Ligi'nde ilginç anlar! Öyle bir gol attı ki...

İngiltere 3. Ligi'nde oynanan Barnsley - Wycombe maçında ilginç bir gol atıldı. Ev sahibi ekibin 90+1'de galibiyeti getiren golü futbolseverler tarafından büyük ilgi çekti. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

İngiltere 3. Lig'inde 18. hafta maçında Barnsley sahasında Wycombe'yi konuk etti. Barnsley 90+1'de attığı sıra dışı golle mücadeleyi 1-0 kazanmasını bildi.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Barnsley forveti Sam Cosgrove, hakem atışı sonrası topu önünde bekletip vakit geçiren Wycombe kalecisi Max Stryjek'e hamle yaptı.

Kaleci Stryjek baskı sonrası topu eline aldığı gibi Cosgrove ile çarpıştı ve meşin yuvarlağı elinden kaçırdı.

Yere düşen topu boş kaleye gönderen Cosgrove takımını 1-0 öne geçirdi. Başta kaleci Stryjek olmak üzere birçok Wycombe oyuncusu pozisyona itiraz ederken, hakem golü verdi ve karşılaşma 1-0 sona erdi.

Barnsley-Wycombe maçında atılan bu enteresan gol tüm dünyada manşetleri süslerken, sosyal medyada binlerce taraftar pozisyonun faul olup olmadığı konusunda tartışma yaşadı.