Klasvik - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Klasvik sahasında Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Klasvik - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Klasvik ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Klasvik - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

KLASVİK - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Klasvik - Slovan Bratislava maçı 29 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.