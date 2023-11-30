Olimpija Ljubljana - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olimpija Ljubljana sahasında Lille'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Olimpija Ljubljana ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Olimpija Ljubljana - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

OLIMPIJA LJUBLJANA - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana - Lille maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.