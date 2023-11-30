Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Deila, "Oldukça mutluyum. İlk 15 dakikada skoru 2-0 yaptık. Sonra biraz düştük ama ikinci yarının başında baskı yaparak kontrolü bulduk ve Beşiktaş'a şans vermedik. Bizim için büyük bir galibiyet oldu. Beşiktaş grubun favorisiydi ama 1 puan almaları sürpriz oldu, beni de şaşırttı. İlk maçta da oldukça iyi oynadık. Orada da kazanabilirdik. Bugün hak ettiğimiz bir maçı kazandık. İki maça baktığımızda sonuçtan memnunum." diye konuştu.

Karşılaşmada 2 gol atan Tiago ve bunların pasını veren Michal Skoras'ın performansına da değinen Deila, "İkisi de gelişiyor. Tiago, Club Brugge kariyerine çok iyi başladı. Son maçlarda performansı iyi. Attığı gollerden oldukça mutluyum. Yetenekli bir oyuncu. İkisi de iyi performans gösterdiler. İdmanlarda iyi çalışıyorlar. Benim için performansları şaşırtıcı olmadı." ifadelerini kullandı.