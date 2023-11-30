İngiltere futbolunun önde gelen kulüplerinden olan Manchester City, puan silme cezası ile karşı karşıya. İngiliz basını, Manchester kulübünün 115 ayrı ihlalden suçlandığını yazdı. İşte detaylar...

İngiltere Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Everton'ın mali ihlaller nedeniyle 10 puanını silindiğini açıkladı.

Merseyside ekibinin aldığı cezanın ardından gözler Manchester City'ye çevrildi.

Daily Mail'in haberine göre; 115 ayrı ihlalden suçlanan Manchester ekibinin büyük bir puan silme ve küme düşme tehlikesiyle karşılaştığı ifade edildi.

Ayrıca haberde Manchester City ile Premier Lig yönetiminin anlaşma sağladı belirtildi.

Habere göre Manchester City'nin büyük bir puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabileceği dava 2024'ün sonbaharında görülecek.

Gizli yürütülen süreçte şu anda tanıkların ifadelerinin alınması aşamasında olduğu ve bu durumun önümüzdeki bahara kadar devam edeceği kaydedildi. Davanın zamanında görülmesi halinde, kararın 2025 yazı civarında çıkması bekleniyor.