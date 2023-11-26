BAL 12. grubun 7. haftasında Ordu temsilcisi Perşembespor ile Samsun ekibi Çarşambaspor karşı karşıya geldi. Haftanın günlerini yansıtan iki takımın adı, futbolseverlerin de ilgisini çekti.

Takım isimleriyle haftalar öncesinden gündeme gelen mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Perşembespor'un gollerini 8. dakikada Batuhan Akıncı, 12. dakikada Yasin Öztop ve 37. dakikada Tansu Yazıcı kaydetti. Çarşambaspor'un golleri ise 28 ve 46. dakikalarda Abdulkadir Kaplan, 90+5. dakikada Hayri Kıcıkoğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla Perşembespor puanını 11'e çıkardı. Çarşambaspor ise puanını 11 yaptı.