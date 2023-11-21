Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Peru sahasında Venezuela'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Peru - Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Peru ile Venezuela kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Peru - Venezuela maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PERU - VENEZUELA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Peru - Venezuela maçı 22 Kasım Çarşamba günü saat 05:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.