Nenad Bjelica Union Berlin'in yeni hocası oldu

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica'nın yeni adresi belli oldu. Hırvat hoca, Alman ekibi Union Berlin'in yeni hocası oldu.

Bu sezon başında Trabzonspor'u yöneten ve sonrasında karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen Nenad Bjelica hakında flaş gelişmeler yaşanıyor.

Hırvat teknik direktörün yeni adresi belli oldu.

Bjelica, Alman ekibi Union Berlin'in yeni teknik direktörü oldu.

Geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitiren Bundesliga takımı, bu sezon küme düşme hattında 17. sırada bulunuyor.

9 maçtır üst üste mağlup olan Union Berlin, teknik direktör Urs Fischer ile yollarını ayırmıştı.

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