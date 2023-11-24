Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Tai sahasında Al Raed'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Tai - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Tai - Al Raed maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Tai ile Al Raed 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Tai - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAI - AL RAED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Tai - Al Raed 24 Kasım Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.