Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, önemli açıklamalarda bulundu.
Zaniolo'dan flaş açıklama! "Zamana ihtiyacım var"
Sezon başında Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız yaptığı açıklamalarda İngiliz ekibindeki durumu hakkında konuştu. İşte Zaniolo'nun sözleri...
Sarı-kırmızılılar, 22.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla İtalyan yıldızı Ada ekibine kiraladı.
Sözleşmede 5 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro da şarta bağlı bonus yer aldı.