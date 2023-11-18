EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Ermenistan ile Galler kozlarını paylaşıyor.
ERMENİSTAN - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ermenistan - Galler maçı saat 17:00'de başladı ve S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.
ERMENİSTAN - GALLER MAÇI İLK 11'LERİ
Ermenisan: Cancarevic, Harutyuyan, Haroyan, Calisir, Tiknizyan, Spertsyan, Bichakhchyan, Iwu, Dashyan, Zelerayan, Ranos
Galler: Ward, Rodon, MMepham, Davies, Williams, Roberts, Ampadu, Brooks, James, Moore, Wilson