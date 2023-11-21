Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho şok bir olayla karşı karşıya kaldı.
Ronaldinho iflas etti! İşte banka hesabında kalan para
Dünyaca ünlü futbol efsanesi Ronaldinho şok bir olayla karşı karşıya kaldı. Futbol kariyeri sonrasındaki yaşamı pek parlak gitmeyen 43 yaşındaki ismin iflas ettiği öğrenildi. Ronaldinho'nun banka hesabında kalan para ise "yok artık" dedirtti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 21.11.2023- 18:55
Ronaldinho'nun vergi borçlarını ödemek için Brezilya'da iki mülküne el konulacağı kaydedildi.
Vergi şeflerinin, eski futbolcunun borcunu telafi etmek için gayrimenkul varlıklarının değerlendirilmesi emrini verdiği öğrenildi.