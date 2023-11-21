Ronaldinho iflas etti! İşte banka hesabında kalan para

Dünyaca ünlü futbol efsanesi Ronaldinho şok bir olayla karşı karşıya kaldı. Futbol kariyeri sonrasındaki yaşamı pek parlak gitmeyen 43 yaşındaki ismin iflas ettiği öğrenildi. Ronaldinho'nun banka hesabında kalan para ise "yok artık" dedirtti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)