Manchester United'dan Altay Bayındır paylaşımı!

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'yı mağlup ettiği maçta kaleyi koruyan Altay Bayındır'la ilgili İngiliz ekibi Manchester United sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2023- 14:38