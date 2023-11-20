EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında Kuzey İrlanda sahasında Danimarka'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kuzey İrlanda - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kuzey İrlanda - Danimarka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Kuzey İrlanda ile Danimarka kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kuzey İrlanda - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KUZEY İRLANDA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kuzey İrlanda - Danimarka maçı 20 Kasım Pazartesi günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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