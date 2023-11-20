EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında Arnavutluk sahasında Faroe Adaları'nı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Arnavutluk - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arnavutluk - Faroe Adaları maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Arnavutluk ile Faroe Adaları kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arnavutluk - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARNAVUTLUK - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arnavutluk - Faroe Adaları maçı 20 Kasım Pazartesi günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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