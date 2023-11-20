EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 10. hafta maçlarında Hırvatistan sahasında Ermenistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hırvatistan - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hırvatistan - Ermenistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 10. haftada Hırvatistan - Ermenistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan - Ermenistan maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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