EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 10. hafta maçlarında Romanya sahasında İsviçre'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Romanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Romanya - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 10. haftada Romanya ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Romanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - İsviçre maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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