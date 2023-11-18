Manchester United'ta Altay Bayındır gelişmesi! İlk 11'de fırsat bulamamıştı...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır henüz Premier Lig'de hiç forma şansı bulamadı. İngiliz ekibinde ise sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte son detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2023- 12:22