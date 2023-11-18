Yaz transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan birisi de Fenerbahçe oldu.
Manchester United'ta Altay Bayındır gelişmesi! İlk 11'de fırsat bulamamıştı...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır henüz Premier Lig'de hiç forma şansı bulamadı. İngiliz ekibinde ise sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte son detaylar...
Sarı-lacivertlilerde takıma pek çok isim katılırken pek çok oyuncu ile başka takımın yolunu tuttu.
Kanarya'da başka takıma transfer olan futbolculardan birisi de Altay Bayındır oldu.