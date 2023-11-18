UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D grubu maçında Hırvatistan, deplasmanda Letonya'yı 2-0 mağlup etti.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Lovro Majer ve 16. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.

Hırvatistan bu sonucun ardından grupta 13 puanla 2. sıraya yükseldi. Letonya ise 3 puanla son sırada kaldı.

Gruptan çıkma adına kritik bir galibiyet alan Hırvatlar, en yakın rakibi Galler'in 2 puan önüne geçmiş oldu. Hırvatistan 21 Kasım Salı günü grubun son maçında sahasında Ermenistan'ı konuk edecek.