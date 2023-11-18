EURO 2024 Avrupa Elemeleri B Grubu'nda ilginç bir müsabaka oynanacak. İrlanda'nın Hollanda'ya konuk olacağı karşılaşma futbol tarihine geçebilir.

Zira grupta 6 puanla 4. sırada bulunan ve gruptan çıkma şansı kalmayan İrlanda, 12 puanla 2. sırada yer alan Hollanda'ya yenilirse EURO 2024'e gitme ihtimali doğacak. İrlanda, Hollanda'ya yenilmesi halinde UEFA Uluslar Ligi'nde play-off hakkı elde edecek ve buradan organizasyona katılma şansı kazanacak.

İrlanda'nın play-off'lara katılabilmesi için Uluslar Ligi sıralamasında kendisinden üstte olan ama otomatik olarak sıralamaya giremeyen 7'den daha fazla takım olmaması gerekiyor. Hollanda, Uluslar A Ligi'nde yer alması ve Avrupa eleme gruplarında otomatik sıralamaların dışında kaldığı için bu takımlardan biri. Hollanda'nın otomatik olarak önünde yer almayan Yunanistan'ı geçmesi için İrlanda önemli bir faktör.

İrlanda, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'dan daha üst sırada yer alıyor ve play-off'ta onları geride bırakacak. Bu nedenle İrlanda'nın Hollanda'ya kaybetmesi gerekiyor. İrlanda, galip gelirse Hollanda'nın Yunanistan'ın üzerine çıkması mümkün olmayacak. Bu da İrlanda'ya play-off oynama yolunu kapatacak.