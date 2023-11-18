Christoph Daum’dan A Milli Futbol Takımı’na ziyaret!

Türkiye’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor’u çalıştıran Alman Teknik Direktör Christoph Daum, A Milli Futbol Takımı’nı Almanya’da kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2023- 17:59