2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya ile Brezilya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Brezilya'nın golünü 4. dakikada Gabriel Martinelli kaydederken; Kolombiya bu gole 75 ve 79. dakikalarda Luis Diaz'la karşılık verdi.
Mücadeleye Galatasaraylı Davinson Sanchez ilk 11 başladı ve 90 dakika sahada yer aldı.
Bu sonucun ardından 5 maçtır yenilmeyen Kolombiya 9 puana yükseldi. 3 maçtır galip gelemeyen Brezilya ise 7 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Brezilya sahasında Arjantin'i ağırlayacak. Kolombiya ise Paraguay deplasmanında sahne alacak.