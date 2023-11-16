Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) J Grubu 9. hafta maçında Portekiz konuk olduğu Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
EURO 2024 Elemeleri J Grubu 9. maçında Portekiz deplasmanda Lihtenştayn'ı Cristiano Ronaldo ve Joao Cancelo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
Portekiz grupta 9'da 9 yaparak puanını 27'ye yükseltti.
Son sırada yer alan Lihtenştayn ise puanla tanışamadı.
J GRUBU
Lüksemburg 4-1 Bosna-Hersek
Slovakya 4-2 İzlanda
F GRUBU
Estonya 0-2 Avusturya
G GRUBU
Karadağ 2-0 Litvanya