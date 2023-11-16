Brezilya Ligi takımlarından Corinthians'ın formasını terleten Gabriel Moscardo, devlerin radarında.

İngiliz basınından Standard'da yer alan habere göre genç futbolcu için Premier Lig'den Chelsea, Arsenal ve Liverpool'un genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Corinthians'ın Transfer için 26 milyon sterline yakın bir ücret talep ettiği aktarılırken Chelsea'nin geçtiğimiz yaz transfer dönemindeki 18 milyon sterlinlik teklifinin reddedildiği belirtildi.

KARAR BU AYIN SONUNDA VERİLECEK

Haberde, Corinthians'ın Gabriel Moscardo'nun transferi için 25 Kasım'daki başkanlık seçimini beklediği ve seçimden sonra transfere ilişkin kararın verileceği ifade edildi.

Brezilya'da sezonun aralık ayında tamamlanmasının ardından transfer görüşmelerinin hızlanacağı kaydedildi.

Bu sezon Corinthians'la 35 maçta süre alan Gabriel Moscardo, gol veya asist katkısı sağlayamadı.