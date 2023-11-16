İşte boşta olan teknik direktörler!

Futbolda her geçen gün teknikler ve taktikler değişirken, bunların yapı taşlarından biri hiç şüphesiz teknik direktörler... Çalıştırdığı takımlarda türlü başarılara imza atan deneyimli çalıştırıcılar, şu anda boşta bulunuyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2023- 16:56