İşte boşta olan teknik direktörler!

Futbol dünyasında çok önemli başarılara imza atan ve şimdilerde herhangi bir takımı çalıştırmayan 10 teknik adamı Akşam'ın derlediği haberlere göre sizlere sunduk. İŞTE O HOCALAR: 1- OLE GUNNER SOLSKJAER Yaş: 50 Son çalıştırdığı kulüp: Manchester United Puan ortalaması: 1.81 2- JOACHIM LÖW Yaş: 63 Son çalıştırdığı kulüp: Almanya Milli Takımı Puan ortalaması: 1.87 3- HANSI FLICK Yaş: 58 Son çalıştırdığı kulüp: Almanya Milli Takımı Puan ortalaması: 1.87 4- ANTONIO CONTE Yaş: 54 Son çalıştırdığı kulüp: Tottenham Puan ortalaması: 1.98 5- FRANK LAMPARD Yaş:45 Son çalıştırdığı kulüp: Chelsea Puan ortalası: 1.47 6- ANDRE VILLAS-BOAS Yaş: 46 Son çalıştırdığı kulüp: Marsilya Puan ortalaması: 1.98 7-JORGE SAMPAOLI Yaş:63 Son çalıştırdığı kulüp: Flamengo Puan ortalaması: 1.83 8-LAURENT BLANC Yaş: 57 Son çalıştırdığı kulüp: Marsilya Puan ortalaması: 2.02 9- MIRCEA LUCESCU Yaş:78 Son çalıştırdığı kulüp: Dinamo Kiev Puan ortalaması: 1.93 10- FATİH TERİM Yaş: 70 Son çalıştırdığı kulüp: Galatasaray Puan ortalaması: 1.89