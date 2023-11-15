Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad; yaz transfer döneminde Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
Vitor Pereira Suudi Arabistan yolcusu! İşte yeni takımı
Son dakika spor haberleri: Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekiz basını, 55 yaşındaki çalıştırıcının Suudi Arabistan'a gideceğini belirtti. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 15.11.2023- 10:32
Kaliteli bir kadro kuran Arabistan ekibi, takımı teknik direktör Nuno Espirito Santo'ya emanet etmişti.
Portekizli çalıştırıcı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak zirve yarışının uzağında kaldı.