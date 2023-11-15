Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferi sonrası Altay Bayındır, Manchester United'ın yolunu tuttu.
O tarih belli oldu! Manchester United'da Altay Bayındır kaleye geçiyor
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a imza atan Altay Bayındır, geride kalan haftalarda forma şansı bulamadı. Kırmızı Şeytanlar'da Andre Onana, her ne kadar kötü performans sergilese de, teknik direktör Erik ten Hag'ın vazgeçilmezi oldu. İngiliz basınına göre, Altay'ın kaleye geçeceği tarih belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Kırmızı Şeytanlar 25 yaşındaki file bekçisi için, 5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında sarı-lacivertlilerle anlaşma sağladı.
David De Gea'nın ayrılığı sonrası İngiliz devi, as kaleci olarak Inter'den 52.5 milyon Euro'ya Andre Onana'ya imza attırdı.