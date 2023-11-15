O tarih belli oldu! Manchester United'da Altay Bayındır kaleye geçiyor

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a imza atan Altay Bayındır, geride kalan haftalarda forma şansı bulamadı. Kırmızı Şeytanlar'da Andre Onana, her ne kadar kötü performans sergilese de, teknik direktör Erik ten Hag'ın vazgeçilmezi oldu. İngiliz basınına göre, Altay'ın kaleye geçeceği tarih belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)