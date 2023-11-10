Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittıhad sahasında Al Abha'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ittıhad - Al Abha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ittıhad - Al Abha maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittıhad - Al Abha 13. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ittıhad - Al Abha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIHAD - AL ABHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittıhad - Al Abha 10 Kasım Cuma günü saat 21:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Al Ittıhad - Al Abha maçı CANLI İZLE - TIKLA