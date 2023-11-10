Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal sahasında Al Taawon'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Hilal - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal - Al Taawon maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal - Al Taawon 13. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AAl Hilal - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HİLAL - AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal - Al Taawon 10 Kasım Cuma günü saat 18:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Al Hilal - Al Taawon maçı CANLI İZLE - TIKLA