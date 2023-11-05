Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Mücadele sonrasında kırmızı-beyazlıların ilk golünü atan yıldız futbolcu Dario Saric açıklamalarda bulundu.

İŞTE SARIC'İN SÖZLERİ:

Bugün gerçekten harika bir maç oynadık. Ben takımıma bir adım attığımda onlar da bana hemen karşılık veriyor. Takım olarak performansımızı etkiliyoruz. Bugün bir gol attım ve sonra 2 gol daha attık. Muhteşem bir gece ve muhteşem bir galibiyet. Böyle devam etmek istiyoruz. Nuri Şahin bana çok yardımcı oluyor. Kariyerinden bir şeyler öğretiyor bana. Beni pozitif etkiliyor. Nuri Şahin'e minnettarım.