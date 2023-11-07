UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa kupalarının grup aşamasında dördüncü maçlarına çıkacaklar. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e konuk olacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Fenerbahçe ise aynı organizasyonda Bulgar ekibi Ludogorets ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu maçlar öncesi taraftarlar, Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralamasını merak ediyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 11:35