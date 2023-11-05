İspanya La Liga'da Real Madrid evinde Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. Real Madrid - Rayo Vallecano maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Milli futbolcumuz Arda Güler uzun bir aranın ardından ilk kez maç kadrosunda yer alıyor.
REAL MADRID - RAYO VALLECANO MAÇI İLK 11'LERİ
Real Madrid: Arrizabalaga, Carvajal, Rudiger, Alaba, Garcia, Valverde, Camavinga, Modric, Bellingham, Vinicius Jr., Joselu.
Vallecano: Dimitrievski, Ratiu, Mumin, Lejeune, Espino, Palazon, Ciss, Valentin, Garcia, de Tomas, Lopez.
REAL MADRİD - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid - Rayo Vallecano maçı saat 23:00'te başladı ve S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.