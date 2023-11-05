Real Madrid - Rayo Vallecano | CANLI İZLE (Arda Güler ilk kez kadroda)

Real Madrid - Rayo Vallecano | CANLI İZLE (Arda Güler ilk kez kadroda)

İspanya La Liga'da Real Madrid evinde Rayo Vallecano'yu konuk ediyor. Milli futbolcumuz Arda Güler uzun bir aranın ardından ilk kez maç kadrosunda yer alıyor. Real Madrid - Rayo Vallecano maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2023- 23:41