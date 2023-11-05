İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Luton Town sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Liverpool uzatmalarda bulduğu golle mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Luton Town ile Liverpool kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Luton Town'nın golünü 80. dakikada Tahith Chong kaydederken; Liverpool ise bu gole 90+5'te Luis Diaz'la karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Liverpool 2 maç sonra puan kaybetti ve 24 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Luton Town ise 6 puana yükseldi.

Ligin 12. haftasında Luton deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Liverpool ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.