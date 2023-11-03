Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Fateh sahasında Al Hilal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Fateh - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Fateh - Al Hilal maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Fateh ile Al Hilal 12. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Fateh - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FATEH - AL HILAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Fateh - Al Hilal 3 Kasım Cuma günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.