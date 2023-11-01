Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Karacabey Belediyespor sahasında Viven Bornova'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Karacabey Belediyespor - Viven Bornova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karacabey Belediyespor - Viven Bornova maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Karacabey Belediyespor ile Viven Bornova kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karacabey Belediyespor - Viven Bornova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARACABEY BELEDİYESPOR - VİVEN BORNOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karacabey Belediyespor - Viven Bornova maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.