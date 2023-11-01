Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. İnegölspor sahasında Derince Belediyespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İnegölspor - Derince Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İnegölspor - Derince Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. İnegölspor ile Derince Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İnegölspor - Derince Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNEGÖLSPOR - DERİNCE BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İnegölspor - Derince Belediyespor maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.