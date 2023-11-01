Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Kupası

Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur maçında Dortmund sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dortmund ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Hoffenheim maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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