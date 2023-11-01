İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turuda Chelsea sahasında Blackburn'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Chelsea - Blackburn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Lig Kupası'nda heyecan Chelsea ile Blackburn maçıyla devam ediyor. Son 16 turu maçında iki ekip kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Chelsea - Blackburn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - BLACKBURN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Blackburn maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.