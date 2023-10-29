Cagliari - Frosinone maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari sahasında Frosinone'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Cagliari - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cagliari - Frosinone maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cagliari - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CAGLIARI - FROSINONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cagliari - Frosinone maçı 29 Ekim Pazar günü saat 14:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE