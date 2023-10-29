Monza - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza sahasında Udinese'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Monza - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Monza - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Udinese maçı 29 Ekim Pazar günü saat 17:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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