Arda Güler Barcelona - Real Madrid maçında forma giyebilecek mi?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona evinde Real Madrid'i ağırlayacak. El Clasico'ya az süre kala Türk taraftarlar Arda Güler maçta oynayacak mı diyer aramalar yapıyor. Peki, Arda Güler mücadelede oynayacak mı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 15:46