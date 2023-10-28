La Liga'nın 11. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi milyonlar beklerken Türk taraftarları ise Arda Güler'in maçta forma giyip diyemeyeceğini merak ediyor.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalar yaparken milli futbolcu ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.
Peki, Arda Güler El Clasico'da forma giyebilecek mi?
Arda Güler, Real Madrid'in Barcelona maçı kadrosunda yer almıyor. Bu nedenle El Clasico'da forma giymeyecek.