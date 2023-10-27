Almeria - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almeria - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. haftada Almeria, evinde Las Palmas'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki; Almeria - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 00:11